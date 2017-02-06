Suriye’nin ateşkes komitesi ilk kez toplandı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya gelen üç ülkenin heyetlerinin teknik toplantısında Suriye barış müzakerelerine katılacak hükümet ve muhalefet heyetlerini oluşturma konusunun ele alındığı açıklandı. Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi’nde yapılan görüşmelere katılan Rusya heyetinin başkanı Stanislav Gadcimogamedov, gazetecilere ateşkesin etkin bir şekilde izlenmesi ve provokasyonların önüne geçilmesi konularının tartışıldığını belirtti.

DAYATMA DEĞİL

Öte yandan konuyla ilgili Venezüellalı mevkidaşı Delcy Rodriguez ile Moskova’da yaptıkları görüşmenin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de barışın tesisi için müzakerelere katılacak muhalefet ve rejim heyetlerinin kimlerden oluşacağı konusunun ele alındığını söyledi. Kısa süre önce tamamı kamuoyuna yanıysan anayasa talağı hakkındaysa Lavrov, “Rusya, bir anayasa sundu ve bunun dayatma olmadığını, sadece Cenevre sürecine bağlı kalındığı için bir ilerleme kaydedilemeyen diyalogu canlandırma girişimi olduğunu net olarak açıkladı” ifadelerini kullandı.