Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kore Yarımadası'nda savaş başlatılması kabul edilemez. Öfkeyi yatıştırmak zorundayız." dedi.

Lavrov, BM 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Güvenlik Kurulu'na hitabında, "Kuzey Kore'yi tamamen yok ederiz" açıklaması üzerine iki ülke arasında artan gerginliğe yönelik soruya Lavrov, "Karşılıklı devam eden tehditler ve Kore Yarımadası'nda savaş başlatılması kabul edilemez. Öfkeyi yatıştırmak zorundayız." yanıtını verdi.

"Tarafsız Avrupa ülkeleri arabuluculuk yapabilir"

Lavrov, Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un karşılıklı tehditkar söylemlerini "anaokulu çocukları kavgası" olarak nitelendirdi.

Arabulucuk girişimlerini memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Lavrov, bazı tarafsız Avrupa ülkelerinin Kuzey Kore krizinde arabuluculuk rolü üstlenebileceğini ifade etti.

Rusya, nükleer anlaşmasının yeniden görüşülmesine karşı

Lavrov, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tekrar görüşmelere açılıp açılmayacağına ilişkin ise "Rusya, nükleer anlaşmanın tekrar görüşülmesini istemiyor." dedi.

İran nükleer anlaşmasının başarısız olması durumunda Kuzey Kore'nin nükleer görüşmelere ya da anlaşma yapmaya yanaşmayacağı uyarısında bulunan Lavrov, "Bu, Kuzey Kore'ye yanlış bir mesaj gönderir." ifadesini kullandı.

"Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyiz"

Suriye ile ilgili de değerlendirmede bulunan Lavrov, Suriye'de önceliklerinin teröre son vermek olduğunu, bunun için de ABD ve Rusya'nın etkili bir şekilde işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Lavrov, Suriye'nin bölünmesiyle ilgili endişelere ilişkin bir soruya ise "Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyiz, Suriye'nin bölünmesi tüm Ortadoğu'yu etkiler." yanıtını verdi.

"Filistinlilerin henüz bir devleti yok"

İsrail-Filistin sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, yaklaşık 70 yıldır çözülemeyen sorunun endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası toplum çok uzun süredir çözülemeyen bir sorun yüzünden acı çeken bir ulusa karşı haksız davranıyor. Filistinlilerin henüz bir devleti yok." değerlendirmesinde bulundu.