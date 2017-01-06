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Suriye’nin kuzeyinde bin 800 kilometrelik alan DEAŞ’tan alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar Suriye’nin kuzeyinde bin 860 kilometrelik alan terör örgütü DEAŞ’tan geri alındı.

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Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 24 Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. Operasyon kapsamında önemli ilerlemeler kaydeden Özgür Suriye Ordusu, Halep’in batısında bulunan Dağlıbaş köyünü Aralık ayında DEAŞ’tan geri aldı. Özgür Suriye Ordusu, harekatın başlangıcından bugüne kadar Suriye’nin kuzeyinde bin 860 kilometrelik alanı kapsayan Cerablus, Dabık ve Suran ile 26 noktayı ele geçirdi. Operasyon kapsamında bin 171 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. 117 DEAŞ'lı yaralı yakalanırken 6 DEAŞ‘lı da esir alındı.
 
TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı, 24 Ağustos’ta Halep’e bağlı Cerablus bölgesinde başlatılmıştı.

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