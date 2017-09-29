Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İdlib'e düzenlenen hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti

  • AA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'de Armanaz beldesine yönelik hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti. İdlib'de gün boyu kuzey kesimleri ile sınır hattına yakın bölgelerde yoğunlaşan hava bombardımanları, akşam saatlerinde Armanaz beldesini hedef aldı.

Kentteki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, saldırıda en az 40 sivil hayatını kaybetti, 70'i yaralandı.

Otuz evin yıkıldığı yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Savaş uçakları İdlib'in güneyinde akşam saatlerine kadar 4 ilçe, 5 belde ve 15 köyü vurmuş, 20 sivil hayatını kaybetmişti. Son hava saldırılarıyla İdlib'de 19 Eylül'den bu yana hayatın kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti.

Bombardımanlarda çok sayıda hastane ve okul da hedef alınmıştı.

Saldırı altındaki İdlib, Astana toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "çatışmasızlık bölgesi" olarak belirlenmişti. Türkiye ve ABD, İdlib'de yoğunlaşan Rus hava saldırıları nedeniyle Moskova yönetimini uyarmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır MÜSİAD Başkanı İsmail Özşanlı'ya silahlı saldırı

Diyarbakır MÜSİAD Başkanı İsmail Özşanlı'ya silahlı saldırı

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA