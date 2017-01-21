Suriye-Ürdün sınırındaki mülteci kampında patlama
Suriye-Ürdün sınırındaki mülteci kampında patlama meydana geldi
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ürdün yakınlarındaki Surban'daki Rakban mülteci kampında bir patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.
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