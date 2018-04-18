Suriye'ye Arap ordusu haberine Pentagon'dan açıklama

Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Arap ülkelerinin askerlerinden oluşan bir kuvveti Suriye'ye getirmek istediğini ileri sürmüştü. Pentagon'dan yapılan açıklamada, bu iddia yalanlanmadı.

Pentagon Sözcüsü Pahon, söz konusu iddia ve açıklamalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeden, "Başkan, Suriye'nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve IŞİD'in geri dönemeyeceği bir yer haline getirilmesi üzere ABD'nin, bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı. Gelecek planları ile ilgili müttefiklerimiz ve ortaklarımıza danışmaya devam edeceğiz." dedi.

Pahon, bölgedeki ve bölge dışındaki ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ile Suriye'de barışı sağlamak üzere çalışmalarını beklediklerini ifade etti.

DILLON: ŞİMDİLİK YORUM YAPMAYACAĞIM

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, iddia hakkında spekülasyon yapmak istemediklerini belirterek, "Kararı verilmemiş bir şey üzerine spekülasyon yapmayacağım. Suudi Arabistan 71 ülkelik küresel koalisyonun değerli bir üyesi ve IŞİD'i yenme çabalarına birçok şekilde katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

ABD'nin resmi rakamlara göre Suriye'de 2 bin askeri bulunuyor.

WALL STREET'İN HABERİ

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Arap ülkelerinin askerlerinden oluşan bir kuvveti Suriye'ye getirmek istediğini öne sürmüştü.

Amerikan yetkililerine dayandırılan haberde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın başta Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel'i arayarak konuyu teklif ettiği iddia edilmişti.