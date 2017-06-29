Paris'te sürücüsüz minibüsler çalıştırılacak
Paris'in iş merkezi olarak bilinen Defense bölgesinde elektrikli sürücüsüz minibüsler çalıştırılacak.
- İHA
Deneme süreci Aralık sonunda bitecek olan sürücüsüz minibüslerde yaz boyunca bir görevli bulunurken, Eylül itibariyle tamamen sürücüsüz olacak. Toplamda 3 minibüs 3 ayrı yol haritası izleyecek.
Öte yandan, araçların ücretsiz olacağı açıklandı.
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