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Paris'te sürücüsüz minibüsler çalıştırılacak

Paris'in iş merkezi olarak bilinen Defense bölgesinde elektrikli sürücüsüz minibüsler çalıştırılacak.

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Deneme süreci Aralık sonunda bitecek olan sürücüsüz minibüslerde yaz boyunca bir görevli bulunurken, Eylül itibariyle tamamen sürücüsüz olacak. Toplamda 3 minibüs 3 ayrı yol haritası izleyecek.
 
Öte yandan, araçların ücretsiz olacağı açıklandı.
 

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