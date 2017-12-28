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Suud basınından Filistinliler için skandal sözler!

Suudi Arabistan'da yayın yapan bir haber sitesi, Filistinlilerin İsrail karşısındaki direnişlerini düşmanlık olarak adlandırdı.

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Suudi Arabistan'ın ABD ve İsrail ile arasında gerçekleştirdiği hızlı yakınlaşma giderek tuhaf bir boyuta varıyor. ABD ile müttefiklik kurabilmek adına ılımlı İslam fikrine öncülük eden Suudiler, şimdi de İsrail ile yakınlaşabilmek adına Filistini kötülüyor.
 
Suudi bir internet haber sitesinde Filistinliler, İsrail karşısındaki direnişinden ötürü suçlandı.
 
HAMAS ÜZERİNDEN PRENSLERE MESAJ
 
Sitede yer alan haberde Filistinlilerin İsrail karşısındaki direnişleri terörize eylemler olarak belirtilirken, bu durum karşısında Hamas da suçlandı.
 
Hamas ve İslami Cihad düşman olarak görülmeli denilen haberde, Filistinlilere destek veren bakan ve prenslere de değinildi.
 
İsrail karşısında Hamas'a destek verenlerin hain olduğu belirtilirken," bu hainlere destek verenlerin de Suudi Krallığına ihanet suçuyla suçlanarak Gazze'ye sürmeli ve mal varlıklarına el koyulmal" denildi.(ensonhaber)

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