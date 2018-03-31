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Suudi Arabistan, Afrin harekatına işgal dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki proje terör örgütlerine darbe burduğu Zeytin Dalı Harekatı malum kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor.

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Amerika, İsrail ve Batı'dan gelen açıklamalara benzer yorumların Suudi Arabistan medyasında gündeme gelmesi dikkat çekiyor.

KÜSTAH İFADE: AFRİN OPERASYONUNA İŞGAL DEDİ

Suudi Arabistan'da yayın yapan El-Avsat gazetesinde Lübnanlı yazar İlyas Harfus'un imzasıyla çıkan yazıda Afrin harekatı işgal olarak nitelendirildi.

HADDİ AŞAN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu operasyonla birlikte Osmanlı hayallerini güçlendirdiğini ifade eden Harfus, tarihte Arapların Osmanlı'ya derin dersler verdiği iddia edecek iyice küstahlaştı.

(Haber 7)

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