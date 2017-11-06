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Suudi Arabistan, Bağdat ve Beyrut'a büyükelçi atadı

Suudi Arabistan, Bağdat ve Beyrut'a yeni büyükelçi atadı.

  • AA
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, bir yıldan uzun bir süredir boş olan Bağdat Büyükelçiliğine Abdulaziz bin Halid eş-Şemri, Beyrut Büyükelçiliğine ise Velid bin Muhammed el-Yakub getirildi.

Yeni büyükelçilerin, Riyad'daki El-Yemame Sarayı'nda Kral Selman bin Abdulaziz önünde yemin ederek göreve başladığı belirtildi.

15 aydır boş olan Beyrut Büyükelçiliği koltuğuna yapılan yeni tayin, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin cumartesi günü istifa ettiğini açıklamasının ardından gerçekleşti. 13 ay aradan sonra Bağdat Büyükelçiliğine atanan Şemri ise Ekim 2016'dan bu yana Maslahatgüzar görevini yürütüyordu. Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesiyle gerilen Suudi Arabistan-Irak ilişkileri, geçtiğimiz aylarda düzelmeye başlamıştı.

Hariri, cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bir televizyon kanalının canlı yayınında istifa ettiğini açıklamış ve "İran ve Hizbullah'ı, Arap ülkelerinin iç işlerine karışarak bölgeyi istikrarsızlaştırmakla" suçlamıştı.

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