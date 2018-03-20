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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: 2015 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşma kusurlu

İbn Selman'ın Trump görüşmesi öncesi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin önemli açıklamada bulundu.

  • star.com.tr
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Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesi öncesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin Vaşington'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
 
Ülkesinin nükleer anlaşmayı "kusurlu" gördüğünü belirten Cübeyr, "Yıllardır İran'a yönelik daha sert politikalar talep ettik" dedi.
 

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