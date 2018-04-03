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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr Küba'da

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın Vaşington temaslarını sürdürdüğü sırada Riyad yönetimi Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, Küba'ya gitti.

  • star.com.tr
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr Havana'ya yaptığı resmi ziyarette meslektaşı Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.
 
Adil Cübeyr'in onuruna resepsiyon düzenleyen Kübalı yetkililer, iki ülke arasındaki ilişkiler, terörle mücadele gibi konuları görüştü.
 

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