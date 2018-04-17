Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr: “Suriye’ye asker gönderme teklifi yeni değil”

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suriye’ye asker gönderme teklifinin yeni olmadığını belirterek eski ABD Başkanı Obama'ya, ABD’nin Suriye'ye asker göndermesi halinde, bölgeye Suudi birliklerini göndermeyi teklif ettiklerini söyledi. Bakan el-Cubeyr, ABD Başkanı Trump’la da bu yılın başından beri görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin bir önceki ABD Başkanı Obama'ya, ABD’nin Suriye'ye asker göndermesi halinde,  bölgeye Suudi asker göndermeye teklif ettiklerini söyledi. Gönderilmesi teklif edilen birliklerin Teröre Karşı İslam İttifakı’ndaki Suudi askerler olduğunu belirten Bakan el-Cubeyr, "Bu yılın başından bu yana ABD ile Suriye'ye asker gönderme konusunda görüşmelerde bulunduk, bu teklifler yeni değil” şeklinde konuştu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yahudi yerleşimcilerden çirkin saldırı

Yahudi yerleşimcilerden çirkin saldırı

Kralın hazinesini bir çocuk buldu

Kralın hazinesini bir çocuk buldu

Tüm dünya onların peşinde

Tüm dünya onların peşinde

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA