Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Suudi Arabistan'ın İran ile yakınlaştığı iddiaları gülünecek şeyler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in yaptığı açıklamaları 'gülünecek şeyler' olarak nitelendirdi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Riyad yönetimi Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif'in İran-Suudi Arabistan yakınlaşmasına dair açıklamalarını "gülünecek şeyler" olarak nitelendirdi.
 
Bakan Cübeyr yaptığı açıklamada, "İran Suudi Arabistan ile yakınlaşmak istiyorsa uluslararası kanunlara uymalı, terörü desteklemeyi bırakmalı ve başka ülkelerin iç işlerine karışmayı terk etmeli" ifadelerine yer verdi.
 
Suudi Arabistan'ın Londra'daki büyükelçiliğinde konuşan Zarif, "İran'ın diplomatik ilişkilerin iyileşmesinde ciddi olduğunu görmüyoruz. Tahran yönetimi bölgede Hizbullah aracılığıyla karışıklığa devam ediyor.Hac mevsimi nedeniyle iki ülke arasındaki görüşmeler, diplomatik ilişkilerin iyileştiğine dair bir delil değildir" dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye, İsveç’in kabul etmediği 106 yaşındaki Afgan kadına sahip çıktı

Türkiye, İsveç’in kabul etmediği 106 yaşındaki Afgan kadına sahip çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA