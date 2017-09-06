Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Suudi Arabistan'ın İran ile yakınlaştığı iddiaları gülünecek şeyler

Riyad yönetimi Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif'in İran-Suudi Arabistan yakınlaşmasına dair açıklamalarını "gülünecek şeyler" olarak nitelendirdi.

Bakan Cübeyr yaptığı açıklamada, "İran Suudi Arabistan ile yakınlaşmak istiyorsa uluslararası kanunlara uymalı, terörü desteklemeyi bırakmalı ve başka ülkelerin iç işlerine karışmayı terk etmeli" ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'ın Londra'daki büyükelçiliğinde konuşan Zarif, "İran'ın diplomatik ilişkilerin iyileşmesinde ciddi olduğunu görmüyoruz. Tahran yönetimi bölgede Hizbullah aracılığıyla karışıklığa devam ediyor.Hac mevsimi nedeniyle iki ülke arasındaki görüşmeler, diplomatik ilişkilerin iyileştiğine dair bir delil değildir" dedi.