Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih, Cezayir'de

Başbakanlık resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'de gerçekleşen kabulde Falih'in Uyahya'ya, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'ya gönderdiği mektubu teslim ettiği belirtildi. Açıklamada, mektubun içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Cezayir haber ajansı APS'nin haberine göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, petrol piyasasının dengeye kavuşması için çalışmalara devam edilmesi ve ekonomik ilişkilerin artırılması konuları ele alındı.

Suud Arabistan haber ajansı SPA ise Falih'in Cezayirli mevkidaşı Mustafa Kaytuni ile görüşmesinde, dünya petrol piyasasındaki önemli gelişmeler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), petrol üretimini düşürme kararıyla ilgili çalışmaların konuşulduğunu aktardı.

OPEC geçen yılın kasım ayında gerçekleştirdiği 171'inci olağan toplantısında, yıllık petrol üretim seviyesini günlük 1,2 milyon varil, OPEC üyesi olmayan ülkelerin de 600 bin varil düşürme kararı alınmıştı.

Muhabir : Gülşen TopçuYayınlayan : Sedat Gök 02:11 19/10/17