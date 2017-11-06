Suudi Arabistan gözaltına alınan isimlerin banka hesaplarını dondurduğunu açıkladı
Kral Selman'ın emriyle başlatılan 'yolsuzluk operasyonunda' gözaltına alınan isimlerin banka hesaplarının dondurulacağı açıklandı.
Pazar günü başlayan yolsuzluk karşıtı operasyonda çok sayıda emir ve prens gözaltına alınmış ve Riyad'da bulunan Ritz-Carlton Oteli'ne kapatılmıştı.
Suudi Arabistan yetkililerinden yapılan açıklamada gözaltına alınan isimlerin banka hesaplarının dondurulduğu ve inceleme sonrasında yolsuzluk paralarının hazineye aktarılacağı bildirildi.
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