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Suudi Arabistan gözaltına alınan isimlerin banka hesaplarını dondurduğunu açıkladı

Kral Selman'ın emriyle başlatılan 'yolsuzluk operasyonunda' gözaltına alınan isimlerin banka hesaplarının dondurulacağı açıklandı.

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Pazar günü başlayan yolsuzluk karşıtı operasyonda çok sayıda emir ve prens gözaltına alınmış ve Riyad'da bulunan Ritz-Carlton Oteli'ne kapatılmıştı.
 
Suudi Arabistan yetkililerinden yapılan açıklamada gözaltına alınan isimlerin banka hesaplarının dondurulduğu ve inceleme sonrasında yolsuzluk paralarının hazineye aktarılacağı bildirildi.

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