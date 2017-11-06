Suudi Arabistan gözaltına alınan isimlerin banka hesaplarını dondurduğunu açıkladı

Pazar günü başlayan yolsuzluk karşıtı operasyonda çok sayıda emir ve prens gözaltına alınmış ve Riyad'da bulunan Ritz-Carlton Oteli'ne kapatılmıştı.

Suudi Arabistan yetkililerinden yapılan açıklamada gözaltına alınan isimlerin banka hesaplarının dondurulduğu ve inceleme sonrasında yolsuzluk paralarının hazineye aktarılacağı bildirildi.