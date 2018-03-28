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Suudi Arabistan ile ABD şirketlerinden 16 milyar dolarlık ön anlaşma

Suudi Arabistan ile ABD şirketleri arasında 16 milyar dolar değerinde 36 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

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Suudi Arabistan ile ABD şirketleri arasında 16 milyar dolar değerinde 36 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, her iki ülkeden büyük şirket yöneticilerinin ve bazı Suudi yetkililerin katıldığı iş forumu çerçevesinde 16 milyar dolar değerinde 36 mutabakat zaptı imzalandı.

Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD'yi ziyaretiyle eş zamanlı gerçekleşen anlaşmaların hangi alanlarda olduğuna ve içeriğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

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