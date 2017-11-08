Suudi Arabistan ile İran arasındaki kriz sözlü düelloya dönüştü

Suud Dışişleri Bakanı Cubeyr, İran’ın müdahalelerinin “komşu ülkelerin güvenliğine zarar verdiğini, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini” ileri sürerek, “Ulusal güvenliğimizi ihlal eden hiçbir şeye izin vermeyeceğiz” uyarısında bulundu.

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Cubeyr, “İran’ın bölgede yaşanan kaosun en önemli nedeni olduğunu” savundu. Cubeyr’e karşılık ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten geldi.

Zarif Twitter üzerinden Suudi mevkidaşına, “Suudi Arabistan Yemen’i bombalarıyla paramparça etti, bebekler dahil olmak üzere binlerce masum insanı öldürdü, kolera ve kıtlık yaydı, ama elbette İran’ı sorumlu tuttu.” cevabını verdi.

Zarif, Lübnan eski Başbakanı Saad Hariri’nin Riyad’da istifasına vermesini ve Jared Kushner’in Muhammed bin Selman ile gizli görüşmesini de hatırlattı.