Suudi Arabistan, İngiltere'den 48 savaş uçağı alacak

İngiltere'ye resmi bir ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, savaş uçağı alımı için İngilizlerle anlaşmayı sağladı. 48 savaş uçağının alımı için İngilizlerle ön anlaşmayı imzalayan Muhammed Bin Selman, anlaşmadan gayet memnun olduklarını söyledi.

10 MİLYAR STRELİN

İki ülke arasında yapılan anlaşmanın bedelinin 10 milyar sterline mal olduğu belirtildi.

(Gazetevatan)