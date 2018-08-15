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Suudi Arabistan karasularına girdikleri gerekçesiyle gözaltına aldığı İranlı balıkçıları serbest bıraktı

Suudi Arabistan Haziran 2017'de karasularına girdikleri gerekçesiyle gözaltına aldığı 3 İranlı balıkçıyı serbest bıraktı.

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İran'ın yarı resmi ajansı "Mehr", geçen yıl haziran ayında Suudi Arabistan karasularına girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 3 balıkçının serbest bırakıldığını duyurdu.

Söz konusu balıkçıların iki ülke Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan görüşmeler neticesinde serbest bırakıldığı belirtildi.

Basra Körfezi'ndeki Suudi Arabistan askerleri, Haziran 2017'de karasularını ihlal ettiklerini iddia ederek, İranlı balıkçı teknelerine ateş açmış, açılan ateş sonucu bir balıkçı hayatını kaybetmiş, 3 balıkçı ise gözaltına alınmıştı.

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