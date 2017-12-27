İsrail Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Suudi Arabistan yazısı: Yemen'de Müslüman öldüren Suudi Arabistan'a güvenilmemeli

Begin-Sadat İsrail Stratejik Araştırmalar Merkezi yazarı Mordechai Kedar Suudi Arabistan'ın İsrail'le barışması için izlemesi gerek 10 adımı yazdı.

Yazar Mordechai, "Suudiler İsrail ile barışmak istiyorsa, İsrail'in geri dönmesine kabul edecekler ve bu anlaşmadan kazançları da İsraille barışmak olacak. Başka herhangi bir anlaşma olmayacak. Bu koşullar altında barış istemiyorlarsa, hiçbir zaman barış konuşulamaz" ifadelerine yer verdi.

"İSRAİL, SUUDİLERE KARŞI TEMKİNLİ OLMALI"

Mordechai, Suudi Arabistanla yapılacak ortak savunma anlaşması konusunda çok temkinli olunması konusunda uyarıda bulunarak, Riyad yönetiminin 1991'de Irak ile imzalanan ortak savunma anlaşmasına uymadığını hatırlattı.

"Son 7 yılda Suudi Arabistan, Suriye ve Yemen'de Arap ve Müslüman kanı döktü ve bunu görmezden geldi. Bu nedenle Yahudi kanı döküldüğü zaman farklı bir tepki ile karşılaşmak zor olacaktır."

Suudilerin tamamen güvenilmez olduğunu belirten İsrailli yazar, Riyad yönetimi ile pazarlık masasına oturmak için izlenilmesi gereken 10 adımı açıkladı.

1-)İsrail, Suudi Arabistan'ın gerçekten İsrail ile barışmak istemediğini iyi anlamalıdır. İsteselerdi 1979'da Enver Sedat'a, 1994'te Ürdün Kralı Hüseyin'e katılabilirlerdi. Ancak istedikleri tek şey İsrail'in şimdi ve gelecekteki büyük düşmanı İran'a karşı İsrail'le beraber hareket etmek. İran tehdidi sona erdiğinde İsrail ve Suudi Arabistan arasında barışçıl ilişkilerin süreceğini doğrulayan bir kanıt yok.

2-) İsrail, herhangi bir yere gitmeyecek. İşte bu yüzden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile barışmamız için bir neden yok. Bu barış anlaşmaları Ortadoğu sorunlarını çözmeyecek. Tıpkı Mısır ve Ürdün'le olan barış anlaşmalarının Ortadoğu sorunlarını çözmediği gibi.

3-) Riyad yönetimi ile olacak olası barış anlaşması sadece Filistin temalı olmalı.

4-) Eğer Suudi Arabistan yönetimi Filistinliler hakkında çok ısrarcı olursa İsrail'in vereceği cevağ şu olmalı: Gerçekten Filistinlilere yardım etmek istiyorsanız onları kendi ülkenize alın ve yerleştirin.

5-) Suudi Arabistan, İsrail'i Yahudi devleti olarak tanırsa, bizde onları İslam devleti olarak tanırız

6-) İsrail'in Kudüs'te istediği yere hükümet binası dikmesine izin verirlerse bizde Suudi Arabistan'da elçilik açabiliriz.

7-) İsrail ve Suudi Arabistan uluslararası örgütlerde ve kurumlarda birbirlerine karşı oy kullanmayacak yada çekimser oy kullanacak

8-)Avrupalılar ve Amerikalılar İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerden uzak duracaklar.

9-) İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki olası barış anlaşması tüm alanları kapsamalı ve iki müttefik gibi hareket edilmeli. İki taraftan birinin saldırıya uğraması durumunda diğer tarafın yardımcı olması gerekir.

10-) Suudilerin istediği bazı şeylerden vazgeçilmesine karşılık olarak, İsrail'in en yakın dostlarından biri tarafından sunulmuş olsa bile, uluslararası garantilerin reddedilmesi üzerinde durulması