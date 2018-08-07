Suudi Arabistan Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan etti

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi Dennis Horak'ın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği ve ülkeyi 24 saat içinde terk etmesinin gerektiği belirtildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi Arabistan'ın, Kanada Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtti.

Freeland, ''Kanada, kadın hakları ve dünya çapında ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarının korunması için her zaman ayağa kalkacaktır'' dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, "Kanada'nın şaşırtıcı pozisyonu yanıltıcı bilgilere dayanmaktadır. Söz konusu kişilerin gözaltına alınmaları, haklarının korunmasını garanti eden yargı sistemimiz çerçevesinde gerçekleşmiştir" dedi.

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