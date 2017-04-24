Suudi Arabistan Kralı oğlunu ABD Büyükelçisi olarak atadı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, oğlu Halid bin Selman'ı ABD Büyükelçisi olarak atadı.
Suudi Arabistan'da ülkenin ABD Büyükelçisi Abdullah bin Faysal dahil pek çok üst düzey bürokrat ve bazı bakanların görevden alınmasının ardından yeni atamalar gerçekleşmeye başladı.
Kral Selman, oğlu Halid bin Selman'ı Suudi Arabistan'ın yeni ABD Büyükelçisi olarak atadı.
Arabistan Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olan Halid bin Selman, koalisyonun bombardımanlarında aktif görev alıyordu.
Halid bin Selman, ABD'de havacılık okumuş ve Harvard ile Georgetown üniversitelerinde eğitim görmüştü.
Kral Selman'ın Abdullah bin Faysal'ı görevden alıp yerine oğlunu ataması, Riyad yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'la bağları güçlendirme adımı olarak yorumlandı.
Prens Selman'ın Washington'da bulunması nedeniyle Donald Trump kraliyet ailesine istediği zaman ulaşabilecek.
Suudi Arabistan ve ABD ilişkileri, Amerika'nın İranla yapmış olduğu nükleer anlaşmanın ardından gerilmişti.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından imzalanan, ülkenin Washington Büyükelçisi, İstihbarat Başkan Yardımcısı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve bazı bakanların görevlerinden alınarak, yerlerine yeni atamaların yapıldığı 40'tan fazla kraliyet kararnamesi yayımladı.
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