Suudi Arabistan Kralı Selman resmi ziyarette bulunmak üzere Moskova'ya uçtu

Suudi Arabistan Kraliyetinden yapılan açıklamada Kral Selman'ın ikili ilişkilerde bulunmak ve iki ülke arasındaki ticareti arttırmak için Rusya'ya uçtuğu belirtildi.

Kral Selman'ın Rusya ziyareti Moskova tarafından tarihi olarak nitelendirilirken, Kral'ın ülkeden ayrılmadan önce Muhammed bin Selman'ı yerine bıraktığı belirtildi.