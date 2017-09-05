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Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın zamanda Rusya'yı ziyaret edeceği açıklandı

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Suudi Arabistan Kralının yakın zamanda Rusya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Suudi Arabistan Kralının Ekim ayı içerisinde Rusya'yı ziyaret edeceğini ancak net tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı.
 
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kral Selman en son 13 Haziran'da Katar krizini görüşmek üzere bir telefon konuşması gerçekleştirmişti.

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