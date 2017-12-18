Suudi Arabistan nükleer enerji için uranyum çıkarmaya hazırlanıyor

Yerel medyada çıkan habere göre Suudi Arabistan nükleer enerji üretebilmek için krallık genelinde uranyum ve toryum arama çalışmalarına başladı. Suudi Arabistan Jeolojik Araştırma Kurumu (SGS), Kral Abdullah, Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KACARE) ve Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile ortak oluşturulan araştırma, Hail kentinde başlatıldı.

SGS Başkanı Zohair Nawab, Suudi Arabistan'ın uranyum ve toryum araştırma çalışmaları kapsamında oluşturması planlanan nükleer enerjiyi askeri amaçlar için kullanmayı düşünmediğini söyledi. Nawab araştırmanın mineral keşif, enerji üretimi, tuzlu su arıtımı ve yenilebilir enerji üretimi için başlatıldığını belirtti.

Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından yürürlüğe konulan araştırmanın, krallığın ekonomiyi ve toplumu modernleştirme hedefi barındıran "Vision 2030" isimli bir proje kapsamında oluşturulduğu söylendi.