Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'ın petrol üretimi Temmuz´da 150 bin varil düştü

Suudi Arabistan´ın petrol üretimi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) petrol üretimini günlük 41 bin varil artırma kararından bir ay sonra, günlük 150 bin varil düştü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan´ın petrol üretimi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) petrol üretimini günlük 41 bin varil artırma kararından bir ay sonra, günlük 150 bin varil düştü.
 
OPEC, Rusya ve diğer petrol ihraç eden bazı ülkelerin Temmuz ayında üretim artırımı konusunda anlaşmaya varmaları sonrasında, Suudi Arabistan petrol üretimini azalttı.
 
Suudi Arabistan, Çin ve Hindistan gibi yüksek miktarda petrol ithal eden ülkelerden gelen talep ve bunun yanında ABD´nin OPEC´in üçüncü en büyük üçüncü üreticisi olan İran´a yönelik yaptırımları ile doğacak üretim düşüşü baskıları ile yüz yüze.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA