Suudi Arabistan savaş uçakları Yemen'i bombaladı

İç savaş ülkesi Yemen'de merkezi hükümeti destekleyen Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon, savaş uçaklarıyla yoğun bombardıman düzenliyor.

Birleşmiş Milletler, son 24 saatte gerçekleşen hava saldırılarında en az 68 can kaybının olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan kaynakları, dünden bu yana jetlerin özellikle sınır bölgesini bombardımana tuttuğunu bildiriyor.

Yemen'de İran'ın desteklediği Şii Husilerle Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun arkasında durduğu merkezi güçler yaklaşık üç yıldır savaşıyor.

Savaş füzelerle şiddetlendi

Husiler son olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bu ay içinde bir füze fırlattı. Suudi Kralı Selman'ın resmi konutunu hedef alan saldırı füze savunma sistemiyle önlense de, o günden bu yana savaş daha da şiddetlendi.

Husiler geçen ay da Riyad'a bir füze fırlatmıştı. Uluslararası havalimanının yakınlarına düşen füze nedeniyle Ortadoğu'daki ezeli düşmanlar İran ve Suudi Arabistan birbirlerine savaş tehdidi savurmuştu.

Bitmeyen savaş

İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin kaçmasıyla patlak veren iç savaş, Suudi Arabistan ile İran'ın bir kapışmasına dönüştü. Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleri Mart 2015'te Husiler'e karşı operasyon başlattı.

Halihazırda ülkenin batısını kontrol eden Husilere karşı Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon bombardımanlar düzenliyor. Koalisyonda Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan gibi ülkeler yer alıyor.

Ülkenin orta kesiminde terör örgütü El Kaide'nin kontrol ettiği bölgeler de bulunuyor.

Eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, uzun süre Husilerle işbirliği yapıp yönetime karşı birlikte savaştı. Aralık ayı başında taraflar birbirleriyle çatışmaya başladı ve Salih öldürüldü.

İnsani felaket

İç savaştan önce de yoksul ülkeler listesinin ilk sıralarında gelen Yemen'de, neredeyse üç yıldır susmayan silahlar nedeniyle durum bir felakete doğru gidiyor.

Savaşta 10 binden fazla insan öldü, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kaldı. Kolera gibi salgın hastalıklar ülke çapında yayılıyor, şimdiye kadar 900 bin insan hastalıktan etkilendi.

Yedi milyon insanın açlığın kıyısında olduğu ülkede, abluka nedeniyle yaklaşık 21 milyon kişi insani yardıma muhtaç. (Kaynak: Milliyet)