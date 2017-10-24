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Suudi Arabistan: Trump'ın, İran politikasını destekliyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İran Nükleer Antlaşmasıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı tutumunu desteklediklerini açıkladı.

  • İHA
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Londra'da düzenlenen konferansta İran Nükleer Antlaşmasıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı tutumunu desteklediklerini açıkladı. Cubeyr, nükleer antlaşmanın eksikliklerinin olduğunu, Trump'ın dile getirdiği, İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğunu ve terör örgütlerine mali destek sağladığı ifadelerine katıldıklarını söyledi. Cubeyr, "İran'ın davranışları kabul edilemez. Trump'ın sözlerine destek veriyoruz" dedi.

Cubeyr, İran'a yönelik uygulanacak yeni yaptırım kararlarının memnuniyetle karşılanacağını, bu konudaki gecikmelerin İran'ın elini güçleştireceğini belirterek, "İran'a, çok güçlü bir mesajın verilmesi için uluslararası toplumun yaptırım kararlarını desteklemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran nükleer füze programının barışçıl amaçlarla yapıldığını savunurken, atom bombası kurma iddialarını ise kesin bir dille yalanladı.

 

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