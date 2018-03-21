Suudi Arabistan ve ABD, İran’a karşı ittifakta anlaştı

Trump-Salman görüşmesinde İran nükleer anlaşmasının geleceği görüşüldü. Nükleer anlaşmayı öldürmek için adımlar atabileceğini öneren Trump, İran’ın dünya için tehdit olduğunu ileri sürdü.

İngilizce konuşan ve ABD'deki önemli Suudi yatırımlarına işaret eden Prens Muhammed, her iki ülkenin gelecekte birçok şeyi birlikte çözebileceğini söyledi.

32 yaşındaki Veliaht Prens, ABD'de kalacağı üç hafta boyunca, New York, Teksas, San Francisco ve Los Angeles temaslarda bulunacak.