Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 43 kişi yaşamını yitirdi.

HUSİLER: SUUDİ ARABİSTAN VE ABD UÇAKLARI YAPTI

Husiler, "Sada'da düzenlenen saldırının sorumluluğunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğunu" ileri sürdü.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan-ABD uçakları bu sabah Sada ilinin ortasındaki Dahyan kentinde öğrencileri taşıyan bir otobüsü hedef alarak çirkin bir katliam yapmıştır" ifadesini kullandı

SUUDİ KOALİSYONUNDAN AÇIKLAMA YOK

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.