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Suudi Arabistan ve İngiltere'den milyar dolarlık anlaşma

SUUDİ Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, merakla takip edilen üç günlük resmi İngiltere ziyareti kapsamında, önceki gün İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.

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Başbakanlık ofisi ‘10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamada, May ve bin Selman başkanlığında Londra’da ilk kez “İngiltere-Suudi Arabistan Stratejik Ortaklık Konseyi” toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıda iki ülke arasında gelecek yıllara yayılacak yaklaşık 65 milyar sterlinlik (yaklaşık 344 milyar lira) dış ticaret ve yatırım hacmi hedefi üzerinde anlaşıldığı, bunun Brexit sonrasında da İngiltere ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğu kaydedildi. İngiliz Daily Mail gazetesi, anlaşmayı ‘65 milyar sterlinlik tokalaşma’ olarak yorumladı. İkilinin ‘iddialı hedeflerle’ bir araya geldiğini belirten gazete, ilk kez gerçekleştirilen stratejik ortaklık toplantısının ikili ilişkileri geliştirmek için her yıl tekrarlanacağını bildirdi.
 
PRENS’E PROTESTO MAY’E ELEŞTİRİ
 
Tartışmalar ve protestolar arasında İngiltere ziyaretine devam eden Prens Muhammed, Yemen savaşı karşıtı gösterilerin hedefi oldu. Savaşı Durdur Koalisyonu, İngiltere Başbakanı May ile görüşen Prens Muhammed’i İngiltere Başbakanlık ofisi önünde protesto etti. 10 Numara’nın bulunduğu Downing Street önünde toplanan göstericiler, bin Selman ve Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askeri harekatı karşıtı pankartlar açtı. (Hürriyet)

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