Suudi Arabistan ve Irak arasında 27 yıl sonra uçuşlar tekrardan başlayacak

Irak ve Suudi Arabistan 27 yıl aradan sonra Mutabakat Zabtı imzalayarak iki ülke arasında uçuşların tekrardan başlaması için anlaşmaya vardı.

Irak Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda imzalanan sözleşmenin iki ülke arasında hava taşımacılığı hizmetlerini tekrar devreye sokacağı belirtildi.

Aynı zamanda uçuşların 30 Ekim'de başlayacağı ifade edildi.

Irak ve Suudi Arabistan 1990 yılında Kuveyt'in işgal edilmesiyle ilişkileri zedelenmiş ve iki ülke arasında uçuşlar durmuştu.

Bölgedeki son gelişmelerle birlikte Irak ve Suudi Arabistan yakınlaşmaya başlamış ve Riyad yönetimi Şii lider Mukteda el Sadr'ı misafir etmişti. Sadr hareketine 10 milyon dolar yardım sözü veren Suudi Arabistan uçuşların tekrar başlatılmasıyla Irak'la olan ilişkilerini derinleştirmiş oluyor.