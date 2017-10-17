Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan ve Irak arasında 27 yıl sonra uçuşlar tekrardan başlayacak

Bölgedeki son gelişmelerin ardından yakınlaşmaya başlayan Irak ve Suudi Arabistan yönetimi bir mutabakata daha vararak iki ülke arasında uçuşların tekrardan başlaması noktasında imzaları attı.

  • 0
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Irak ve Suudi Arabistan 27 yıl aradan sonra Mutabakat Zabtı imzalayarak iki ülke arasında uçuşların tekrardan başlaması için anlaşmaya vardı.
 
Irak Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda imzalanan sözleşmenin iki ülke arasında hava taşımacılığı hizmetlerini tekrar devreye sokacağı belirtildi.
 
Aynı zamanda uçuşların 30 Ekim'de başlayacağı ifade edildi.
 
Irak ve Suudi Arabistan 1990 yılında Kuveyt'in işgal edilmesiyle ilişkileri zedelenmiş ve iki ülke arasında uçuşlar durmuştu.
 
Bölgedeki son gelişmelerle birlikte Irak ve Suudi Arabistan yakınlaşmaya başlamış ve Riyad yönetimi Şii lider Mukteda el Sadr'ı misafir etmişti. Sadr hareketine 10 milyon dolar yardım sözü veren Suudi Arabistan uçuşların tekrar başlatılmasıyla Irak'la olan ilişkilerini derinleştirmiş oluyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Herkesin kıdem tazminatına zam yapıldı

Herkesin kıdem tazminatına zam yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA