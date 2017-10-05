Suudi Arabistan ve Rusya s-400 noktasında anlaştı

Rusya'ya tarihi bir ziyaret gerçkeleştiren Kral Selman, Moskova'da tarihi anlaşmalara imza attı.
İki ülke arasında 1 milyar dolarlık yatırım fonunun imzalanmasının yanı sıra, Suudi Arabistan s-400 savunma sistemlerinin alımı noktasında Rusya ile anlaşmaya vardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.