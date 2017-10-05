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Suudi Arabistan ve Rusya s-400 noktasında anlaştı

İkili ilişkileri geliştirmek üzere Rusya'da bulunan Kral Selman, Rusya ile bir dizi anlaşma imzaladı.

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Rusya'ya tarihi bir ziyaret gerçkeleştiren Kral Selman, Moskova'da tarihi anlaşmalara imza attı.

 

İki ülke arasında 1 milyar dolarlık yatırım fonunun imzalanmasının yanı sıra, Suudi Arabistan s-400 savunma sistemlerinin alımı noktasında Rusya ile anlaşmaya vardı.

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