Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman Trump ile bir araya geldi
İkili görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye dün hareket eden Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ABD Başkanı Turmp ile bir araya geldi.
- star.com.tr
Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki dostluğun önemine dikkat çekilirken, ilişkilerin geliştirilmesine adına 200 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının imzalanacağı açıklandı.
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a yeni silahların satılacağını da belirtirken, iki ülke arasındaki ilişkikerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu belirtti.
Başkan Trump aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü ve yakın zamanda kendisi ile bir araya geleceğini ve silahlanma yarışını konuşacaklarını ifade etti.
Toplantıya Suudi Arabistan'ın alacağı silahların gösterildiği bir levha ile gelen Trump, Riyad yönetiminin ABD'den 12 milyar dolar değerinde silah alacağını da açıkladı.
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