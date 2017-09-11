Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın çok yakında kral olacağı iddia edildi

Haziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği yumuşak saray darbesiyle Muhamemd bin Nayef'in yerine geçen 32 yaşındaki genç veliaht prens Muhammed bin Selman'ın yakın bir vakitte Kral Selman'ın yerine geçeceği iddia edildi.

Genç veliaht prensin İçişleri bakanlığına gelmesiyle saray içerisinde tam bir kaos oluştu. Süpriz bir kararla göreve gelen Muhammed bin Selman, ilk iş olarak da Kraliyet ailesi torunlarının Kral olabilmesini sağlayacak anayasa değişikliğini gerçekleştirmişti.

Eski içleri bakanı Muhammed bin Nayef'in uyuşturucu bağımlısı olduğu iddiasını yayan Muhammed bin Selman'a yakın isimler, şimdi de Kral Selman'ın alzheimer hastası olduğu iddiasını yaymaya başladı.

Öte yandan görevden alındıktan sonra sadece Muhammed bin Selman'a biat ederken görüntülenen Muhammed bin Nayef, o tarihten sonra hiç görülmedi. Muhammed bin Nayef ve ona bağlı adamların tutuklanarak hapse konduğu düşünülüyor.

ÇOK SAYIDA MUHALİF TUTUKLANDI

Yumuşak saray darbesiyle beraber çok sayıda muhalifi ve Muhammed bin Nayef taraftarını tutuklayan Muhammed bin Selman'ın son günlerde bu tutuklamaları arttırması dikkat çekiyor.

Muhammed bin Nayef dahil birçok isimden haber alınamazken, Twitter'da Muhammet bin Selman'a karşı propoganda yürüten Kraliyet ailesi torunlarından Abdulzaziz bin Fahd'ın tutuklandığı gelen haberler arasında.

Katar ve Suudi Arabistan liderleri arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan telefon trafiğinin ardından Suudi Arabistan'da yaşayan çok sayıda alim ve vaiz iki ülke arasında itidal çağrısında bulunmuştu.

Pazar günü yaşanan bir gelişmeyle Muhammed bin Selman'a bağlı güvenlik güçlerinin aralarında dünyaca meşhur Selman el Avde vaizlerinde bulunduğu en az 20 kişiyi tutuklattığı ortaya çıktı.