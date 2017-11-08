Suudi Arabistan Yemen'i bombaladı: Çok sayıda can kaybı var

Yeryüzündeki en kötü insani krizin yaşandığı iç savaş ülkesi Yemen'e, Suudi Arabistan bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Al Jazeera, savaş uçaklarının kuzeybatıdaki Haccah vilayetine bağlı Hiran köyünü en az 16 kez bombardımana tuttuğunu bildiriyor.

Yerel medya ve aktivistlerin verdiği bilgiye göre, saldırılarda en az 30 insan hayatını kaybetti. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu kurbanların 10'u aynı aileden.

Hiran köyünde yaşayan Husi destekçisi Huseyin el Bukati, saldırıların gece yarısından sonra başladığını ve Şeyh Hamdi'nin evinin bombalandığını söyledi. Saldırılar sabah 05.00'a kadar devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, bombalanmış araçlar ve yaşamını yitirmiş çocuklar yer alıyor.

Saldırıya uğrayan Hiran köyü, Suudi Arabistan sınırına çok yakın bir noktada.

Füze fırlatılmıştı

Yemen'den hafta sonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir füze fırlatılmıştı. Suudi Arabistan, füzenin İran menşeli olduğunu savunuyor.

Hemen ardından 11 prens ve birçok bakanın gözaltına alındığı operasyon gerçekleşmiş, Prens Mansur bin Mukrin'i taşıyan helikopter Yemen sınırı yakınlarında düşmüştü. Prens Mukrin'in helikopterle kaçmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

Yardım kuruluşları ayakta

Saldırı sonrası bir başka gelişme, Yemen'e giden tüm güzergahların kapatılması oldu. Uluslararası yardım kuruluşları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan derhal girişlerin açılmasını istedi.

BM ve Kızılhaç, durumun yaşam kurtaran yardımlara bağımlı milyonlarca kişiyi tehdit ettiğini açıkladı.

Ülke sivillerin hayatta kalması için gereken her şeyde dışa bağımlı ve şu anda ülkeye gıda, yakıt ve ilaç giremiyor.

Bir ülkeyi yerle bir eden savaş

Yemen'deki savaş, Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık üç yıldır devam ediyor.

Husiler halihazırda başkent Sana'nın da yer aldığı ülkenin batı kesimini kontrol ediyor. Ülkenin orta kesiminde terör örgütü El Kaide'nin kontrol ettiği bölgeler de bulunuyor.

Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesini yerle bir eden savaşta 10 binden fazla insan öldü, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kaldı. Kolera gibi salgın hastalıklar ülke çapında yayılıyor, şimdiye kadar 900 bin insan hastalıktan etkilendi. Kolera'yı önlemek için klor tableti yardımları hayati önemde.

BM verilerine göre, Yemen'deki yedi milyon kişi açlığın kıyısında.