Suudi Arabistan Yemen'den atılan balistik füzenin engellendiğini açıkladı
Suudi Arabistan, Yemen'den balistik füze atıldığını açıkladı.
Suudi Arabistan yetkilileri Yemen'den atılan balistik füzenin Suud hava savunma sistemleri tarafından Necran üzerinde engellendiğini açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.