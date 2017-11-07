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Suudi Arabistan yolsuzlukla mücadele kapsamında 1200 banka hesabını dondurdu

Yolsuzlukla mücadele kapsamında çok sayıda emir ve prensin gözaltına alındığı Suudi Arabistan'da çok sayıda banka hesabı donduruldu.

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Cumartesi günü Kral Selman'ın talimatıyla başlayan ve 11 prens ve 38 üst düzey yöneticinin gözaltına alınmasıyla devam eden yolsuzlukla mücadele kapsamında bugün Suudi Arabisan'da bir karar daha alındı.

Riyad yönetimi yolsuzlukla mücadele kapsamında 1200 banka hesabını dondurduğunu açıkladı.

Daha önce yapılan açıklamada yolsuzluk miktarlarının komisyon tarafından inceleneceği ve miktarların hazineye aktarılacağı bildirilmişti.

Gözlatına alınan prens ve işadamlarının mal varlıkları ise milyarlarca dolara ulaşmış durumda. İş adamı Waleed bin Taleel'in 18 milyar dolarlık bir sermayesinin olduğu biliniyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA), başsavcılığın talimatı doğrultusunda, yolsuzluk nedeniyle gözaltına alınan kişilerin hesaplarının dondurulduğunu duyurdu.

 

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