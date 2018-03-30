ABD'de federal bir yargıç, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarının yapılmasına yardım ettiği iddiasıyla açılan davaların düşürülmesi talebini reddetti

Amerikan medyasındaki haberlere göre Manhattan Bölge Yargıcı George Daniels, Suudi Arabistan'a karşı açılan davaların devam eden duruşmalarının durdurulması talebini reddetti.

Daniels, kararında, 2016 yılında ABD'de çıkarılan "Terörizme Destek Verenlere Karşı Adalet" (JASTA) adlı yasaya dayanarak, davacıların Suudi Arabistan'a dava açabileceğine hükmetti.

Söz konusu yasa, terör saldırılarında hayatta kalanların ve mağdur yakınlarının yabancı hükümetler aleyhine dava açabilmesine olanak sağlıyor ve bu bağlamda Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulabilmesinin önünü açıyor.

Geçen yıl dava açılmıştı

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın vetosuna rağmen, ABD Kongresi 2016 yılında Suudi Arabistan ve yabancı şahısların 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulmalarının önünü açan yasayı kabul etmişti.

Bu yasanın kabul edilmesinin ardından, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ile Amerikalı sigorta şirketleri, El Kaide'ye destek verdikleri iddiasıyla geçen yıl mart ayında New York'ta Suudi Arabistan ve bazı Suudi vakıflarına tazminat davası açmıştı.

11 Eylül davasında davacıların baş avukatı, El Kaide ile Suudi hükümeti üyeleri arasında yakın ilişkilerin olduğunu iddia ediyor. Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları reddediyor.