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Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan balistik füzenin imha edildiği bildirildi.

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Başkent Riyad’ın pek çok yerinde büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından Suudi Arabistan İhbariye televizyonu, Hava Kuvvetleri'nin, Riyad'ın kuzeydoğusunda bir balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu.

Söz konusu balistik füzenin savunma sistemleri tarafından imha edildiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında, "Suudi Arabistan, evlatları tarafından korunacaktır. Allah'ın fazileti ve kahraman güçlerimiz sayesinde güvendeyiz." mesajı paylaşıldı.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler havada imha edilmişti.

Yemen'de darbe yapan Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

 

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