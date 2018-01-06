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Suudi Arabistan'da 11 emir Hükümet Sarayı'nda gözaltına alındı

Yolsuzluğa karşı başlatılan operasyonlarla gündeme gelen Suudi Arabistan'da yeni gözaltıların olduğu ifade edildi.

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Rus haber sitesi Sputnik'in Arapça yayın organında yer alana habere göre Suudi Arabistan'da Hükümet Sarayı'nda bulunan 11 emirin gözaltına alındığı açıklandı.

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