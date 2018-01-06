Suudi Arabistan'da 11 emir Hükümet Sarayı'nda gözaltına alındı
Yolsuzluğa karşı başlatılan operasyonlarla gündeme gelen Suudi Arabistan'da yeni gözaltıların olduğu ifade edildi.
Rus haber sitesi Sputnik'in Arapça yayın organında yer alana habere göre Suudi Arabistan'da Hükümet Sarayı'nda bulunan 11 emirin gözaltına alındığı açıklandı.
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