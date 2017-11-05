Suudi Arabistan'da başlayan tutuklamalarda Bakr bin Ladin de gözaltında

Suudi Arabistan'da dün gece yapılan 'yolsuzluk' depreminde gözaltına alınanlar arasında çok sayıda iş adamı da bulunuyor. İşadamları arasında ise dikkati çeken bir isim var: Üsame bin Ladin'in kardeşi Bakr bin Ladin.

Suudi Arabistan dün gece 11 prens ve çok sayıda iş adamını 'yolsuzluk' gerekçesiyle tutukladı. Suudi Arabistan'ın tutukladığı isimler arasında yer alan işadamlarından birisi de Bin Ladin Grup Başkanı Bakr bin Ladin. Bakr bin Ladin, 11 Eylül saldırganı olarak bilinen Üsame Bin Ladin'in kardeşi.





Bin Ladin Grubu,yıllık 30 milyar dolarlık cirosuyla en büyük inşaat şirketlerinden biri.

Müslümanların kutsal mekanı Kabe'deki genişletme çalışmalarını da Bin Ladin Grubu yürütüyordu.

Aile El-Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'i 1990'lı yıllarda terörist faaliyetlerde bulunduğu için reddetmiş.

Kraliyet Muhafızları Bakanı olarak görev yapan ve birkaç ay önce görevinden azledilen Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz, Ekonomi ve Planlama Bakanlığı görevini yürüten Mühendis Adil bin Muhammed Fakih, eski Riyad valisi Emir Türki bin Abdullah, Savunma Bakanı Yardımcısı Emir Fahd bin Abdullah, Emir Türki bin Nasır, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed, Kraliyet Mahkemesi'nin eski şefi Halid Tuwaijri, eski Maliye Bakanı İbrahim El-Assaf, Suudi Arabistan İletişim Şirketleri eski başkanı Suud El-Dawish, Suudi Arabistan Havayolları eski başkanı Halid el-Malham, Kraliyet kutlamaları ve organizasyonu eski şefi Muhammed El-Tobaishi ve iş adamları; El Velid Al-İbrahim, Salih Kamil, Abdullah Salih Kamil, Muhammed Hüseyin El-Hamudi, Bakr bin Ladin. (Kaynak Yenişafak)