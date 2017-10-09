Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'da bir şahıs av tüfeğiyle saldırı gerçekleştirdi: 10 kişi yaralandı

Suudi Arabistan'da infaz mahkemesi önünde gerçekleşen saldırıda 10 kişi yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Suudi Arabistan'ın kuzeyinde yer alan Hafr el Batın bölgede bir şahıs tutukluların nakli esnasında infaz mahkemesi önünde av tüfeğiyle ateş açtı.
 
Açılan ateş sonrası 10 kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından tutuklandı.
 
Olayın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Öte yandan saldırının, Kraliyet sarayına yapılan saldırıdan hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alışveriş merkezinde büyük yangın

Alışveriş merkezinde büyük yangın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA