Suudi Arabistan'da bir şahıs av tüfeğiyle saldırı gerçekleştirdi: 10 kişi yaralandı

Suudi Arabistan'ın kuzeyinde yer alan Hafr el Batın bölgede bir şahıs tutukluların nakli esnasında infaz mahkemesi önünde av tüfeğiyle ateş açtı.

Açılan ateş sonrası 10 kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından tutuklandı.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Öte yandan saldırının, Kraliyet sarayına yapılan saldırıdan hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.