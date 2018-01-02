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Suudi Arabistan'dan İranlı yöneticilere mesaj: Allah yardımcımız olsun

El Arabiya televizyonu, İranlı yöneticilerin gösteriler karşısında paniğe kapıldığını izleyicilerine aktardı, haber internet sitesinde 'Allah yardımcımız olsun' başlığıyla sunuldu.

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El Arabiya televizyonu, dini lider Hamaney dahil İranlı yöneticilerin gösteriler karşısında paniğe kapıldığını izleyicilerine aktardı, haber internet sitesinde 'Allah yardımcımız olsun' başlığıyla sunuldu.

İran'da 43 şehre yayılan protestolar ülkeyi sarsarken, Tahran yönetiminin Ortadoğu’da bilek güreşine girdiği Suudi Arabistan’ın El Arabiya televizyonu çarpıcı bir haberi ekranlarına getirdi. Riyad yönetiminin sahibi olduğu televizyona göre, dini lider Ayetullah Hamaney’in de aralarında olduğu İranlı yöneticiler paniğe kapıldı.

Haber, İran Ulusal Direniş Konseyi’nden üst düzey bir yetkilinin Amerikan Fox News kanalına sızdırdığı ve 31 Aralık’a kadar yapılan toplantı tutanaklarına dayandırılıyor.

ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

Toplantıya katılan İran yöneticilerinin "Rejimin güvenliği tehdit altında. Bu çok karmaşık bir olay ve öncekilere benzemiyor. Allah yardımcımız olsun" dediği aktarıldı.

Haberde, Devrim Muhafızları ya da Besiç milislerinin gösterileri dağıtmasının rejim için kötü sonuçlara neden olacağı öne sürüldü.

İRAN 3 ÜLKEYİ SUÇLAMIŞTI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, üç ülkenin protestoların arkasında olduğunu söyledi.

Şamhani, "İran'daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geliyor. Durumla ilgili sosyal medya ağlarında yaşanan şey, İran halkına karşı bir vekalet savaşıdır" diye konuştu.

Kaynak: HABER7

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