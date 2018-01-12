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Suudi Arabistan'da kadınlar tek başına seyahat edebilecek

Suudi Arabistan'da yapılacak yeni düzenlemeyle 25 yaş ve üzeri kadınların yanlarında ailelerinden erkek bir üye olmadan tek başına seyahat edebileceği belirtildi.

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Suudi Arabistan’da, kadınlara ehliyet verilmesi kararının ardından başka bir adım daha geldi. Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi (SCHT) Genel Müdürü Ömer El Mübarek, 25 yaş ve üzeri kadınların Suudi Arabistan’ı tek başına ziyaret edebileceklerini açıkladı.

TURİZMİ DE CANLANDIRMAK İSTİYORLAR

Turizm sektörünü canlandırmak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kızıldeniz’de 50 ıssız adada inşa edilecek bir tatil merkezi ile uluslararası turizm projesini gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Eylül ayında yayınladığı kararnameyle kadınların ehliyet alarak araç kullanmasına imkan sağlanacağını duyurmuştu.

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