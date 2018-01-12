Suudi Arabistan'da kadınlar tek başına seyahat edebilecek
Suudi Arabistan'da yapılacak yeni düzenlemeyle 25 yaş ve üzeri kadınların yanlarında ailelerinden erkek bir üye olmadan tek başına seyahat edebileceği belirtildi.
- İHA
Suudi Arabistan’da, kadınlara ehliyet verilmesi kararının ardından başka bir adım daha geldi. Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi (SCHT) Genel Müdürü Ömer El Mübarek, 25 yaş ve üzeri kadınların Suudi Arabistan’ı tek başına ziyaret edebileceklerini açıkladı.
TURİZMİ DE CANLANDIRMAK İSTİYORLAR
Turizm sektörünü canlandırmak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kızıldeniz’de 50 ıssız adada inşa edilecek bir tatil merkezi ile uluslararası turizm projesini gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Eylül ayında yayınladığı kararnameyle kadınların ehliyet alarak araç kullanmasına imkan sağlanacağını duyurmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.