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Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez ehliyet almaya başladı

Suudi Arabistan'ın kadınlara ehliyet dağıtmaya başladığı duyuruldu. Kadınların 24 Haziran tarihinden itibaren araba kullanmaya başlayacağı ülkede ilk ehliyetler yeni sahiplerini buldu.

  • İHA
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Kadınların araba sürmesinin yasak olduğu Suudi Arabistan’da ilk defa bir kadın sürücü belgesi aldı. 2030 vizyonu doğrultusunda ülkede bugünden itibaren isteyen kadınlar sürücü belgesi alabilecek. Belgelerini alan kadınlar, belge aldıktan 3 hafta sonra trafiğe çıkabilecek.

Geçtiğimiz Eylül ayında Kral Selman bin Abdulaziz’in imzalı kararnamesi ile "kadınların araç sürmesi önündeki yasal engelin kaldırıldığı" duyurulmuştu.

 

 

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