Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez ehliyet almaya başladı

Kadınların araba sürmesinin yasak olduğu Suudi Arabistan’da ilk defa bir kadın sürücü belgesi aldı. 2030 vizyonu doğrultusunda ülkede bugünden itibaren isteyen kadınlar sürücü belgesi alabilecek. Belgelerini alan kadınlar, belge aldıktan 3 hafta sonra trafiğe çıkabilecek.

Geçtiğimiz Eylül ayında Kral Selman bin Abdulaziz’in imzalı kararnamesi ile "kadınların araç sürmesi önündeki yasal engelin kaldırıldığı" duyurulmuştu.