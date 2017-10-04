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Suudi Arabistan'da kadınların toplu taşıma araçları ve ticari taksileri de kullanabileceği bildirildi

Genç veliaht prens Muhammed bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan'da tarihi değişim devam ediyor. Kadınlara ehliyet veren Muhammed bin Selman şimdi de toplu taşıma araçlarına izin çıkardı

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Suudi Arabistan'da kadınların toplu taşıma araçları ve ticari taksileri de kullanabileceği bildirildi. Suudi Arabistan Toplu Taşıma Kurumu Başkanı Rumeyh bin Muhammed er-Rumeyh, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, kurumun, ülkede kadınların ticari taksi kullanmasına izin verilmesine istinaden, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm kız öğrencilerin taşımacılığında kadın şoför istihdam edilmesi yönünde çalışma yapacağını söyledi.
 
Rumeyh, kurumun nakliye sektöründe yerli şoför istihdamının artırılması ve kadın şoförlerin bu işe hazır hale gelmesi için çalışmalar yaptığını ve piyasada Suudi Arabistanlı çalışan sayısının artmasını desteklediğini kaydetti.
 
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in 26 Eylül'de imzaladığı kararnameyle, ülkede kadınların araç sürmesi önündeki yasal engel kaldırılmıştı.
 
İlgili bakanlıkların yapacağı çalışmalar ve gerekli yasal değişikliklerin tamamlanmasının ardından 23 Haziran 2018'den itibaren kadınların da ehliyet alarak araç kullanabileceği açıklanmıştı.

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