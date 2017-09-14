Suudi Arabistan'da kritik Cuma... '15 Eylül Hareketi' Riyad yönetimini protesto etmek için sokağa çıkacak
Son günlerde Suudi Arabistan'da yaşanan gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle Suudi Arabistan'ın önde gelen alim ve vaizleri Cuma günü protesto çağrısında bulundu.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Suudi Arabistan'da son bir hafta içerisinde peşpeşe yaşanan tutuklamalardan sonra Suud'un önde gelen alim, vaiz ve akademisyenleri harekete geçti.
Twitter'da "15 Eylül hareketi" hashtagı başlatan aktivistler Cuma günü, Muhammed bin Selman yönetiminin hukuksuz tutuklamalarını protesto etmek için sokağa çıkacak.
MUHALİFLER YOK EDİLEREK DARBEYE ZEMİN HAZIRLANIYOR
Öte yandan Muhammed bin Selman'ın çok yakında kral olacağı ve Kral Selman'ı rahatsızlığı nedeniyle tahttan indireceği iddia ediliyor.
Eylül ayı içerisinde beklenen bu gelişmenin habercisi olarak da Suudi Arabistan halkını derinden etkileyen ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan muhalif isimlerin "radikal", "terörist" ve "fitneci" bahaneleriyle tutuklatılarak susturulması gösteriliyor.
RİYAD YÖNETİMİ SOSYAL MEDYADA SAVAŞ AÇTI
Özellikle Cuma günü gösterilerin yaşanacağı Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman yönetimi gösteri öncesinde sosyal medyada operasyona başladı.
Riyad yönetiminin resmi siber ihbar sitesinden yayınlanan infografiklerde, sosyal medya üzerinde "radikal", "terör yanlısı" veya "fitne çıkaran" tivitler atanların ihbar edilmesi isteniyor.
İTİDAL YANLISI İSİMLER TUTUKLANDI
Şuana kadar Riyad yönetiminin çeşitli bahanelerle tutuklatarak susturduğu alim, vaiz ve akademisyenlerin ortak özelliği ise Katar-Suudi Arabistan krizinde itidal çağrısı yapmaları ve genç veliaht Muhammed bin Selman'a muhalif olmaları.
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