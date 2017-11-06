Suudi Arabistan'da muhalefet ağır darbe: 11 prens ve 38 üst düzey yetkili tutuklandı

Cumartesi günü Lübnan Başbakanı Said Hariri'nin Suudi Arabistan'da istifa etmesiyle bölge yeni bir döneme girmiş oldu.

Özellikle Başbakan Hariri'nin Suudi Arabistan'da istifa ederken doğrudan İran destekli Şii milisleri hedef alması dikkat çekmişti, Cumartesi gecesi ise İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'da sivil alanlara çok sayıda balistik füze fırlatılmıştı.

Riyad yönetiminin hava savunma sistemleri tarafından imha edilen ve can kaybına neden olmayan balistik füze saldırısının olduğu dakikalarda Kral Selman Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nu kurduğunu açıklamıştı.

Genç veliaht prens Muhammed bin Selman'ın başına getirilirken, Cumartesi gecesi çok sayıda prens, bakan ve emir gözaltına alındı.

Yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla tutuklanan isimlerin bulundukları görevler ise ülke ve Muhammed bin Selman için önem arzediyor. Özellikle Ulusal Muhafızlar'ın başında bulunan Mutib bin Abdullah'ın gözaltına alınmasıyla Muhammed bin Selman'ın Kral olması yolundaki en büyük engel kaldırılmış oldu. Krallığın korunması için kurulan Ulusal Muhafızlar 100 bin kişilik küçük bir ordudan oluşuyor.

Muhammed bin Nayef ve Mutib bin Abdullah'ı gözaltına alarak siyaseten önünde engel bırakmayan Muhammed bin Selman, ekonomik olarak karşısında duracak isimleri de tutuklatarak Kral olmanın yolunu tamamen açtı.

18 milyar dolarlık serveti ile kraliyetin en zengin isimlerinden olan Waleed bin Talal ve Bin Ladin inşaat şirketlerinin başkanı Ebu Bekir Ladin'in aradan çıkarılması genç veliaht prensi tam anlamıyla rahatlattı.

TUTUKLANAN AKTİVİSTLER

Genç veliaht prens Muhammed bin Selman, gerçekleştirdiği yumuşah saray darbesinin hemen akabinde çok sayıda alim ve aktivist hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.